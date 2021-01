Teema

Kaja Kallase elu Ekspress Meedia Kollaaž

Kui Kaja Kallasest saab meie esimene naispeaminister, siis on see Eesti ajaloos ka esimene kord, kui valitsuse eesotsas troonib endise peaministri järeltulija. Kuidas on Siim Kallase tütar Kaja kujunenud naiseks, kes on valmis tõusma jõupositsioonile?