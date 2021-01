Getter Jaani omandab uusi oskuseid: miks mitte teha midagi, millega saan vanaemal ja vanaisal maal abiks olla

View this post on Instagram

Luua metsanduskoolis õpivad ka muusikutest abielupaar Tanja Mihhailova ja Mikk Saar. Tanja avaldas, kust talle võis soov kooli minna tekkida. "Käisin marju söömas ja sel aastal panin esimest korda kartuleid, sibulaid ja porgandeid maha. Paar nädalat tagasi võtsime kartuleid. Ja tärkas suur huvi selle asja vastu, et ise kasvatada. Ma olen see tüdruk, kellel on kaktused ka ära surnud," avaldas Tanja "Õhtu" saates.