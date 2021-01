Jaak Joala kuju autor seda endale ei taha: see on linna oma

Kuju autor Mati Karmin tunnistas, et tema seda endale ei taha. "See on linna omandus nüüd ja eks nad otsustavad, mis nad sellega teevad," tõdes Karmin.

Ta tunnistas ka, et tal pole ressurssi, et kuju koduaeda panna. "Ma ei taha enda kodutänavale ekskursioonibusse, millega seda vaatama tuldaks. Eks see kõik on ka kivi linnakunstniku kapsaaeda, tema tahtis seda sinna kohta panna. See oli ka üks proteste, et see sinna panna, kuna see muusika häirib inimeste rahu," ütles Karmin.