Jennifer Lopez ja Lady Gaga laulavad Joe Bideni presidendiks sissevandumisel

Kui Biden ametisse vannutatakse, on Washington DC ikka riikliku eriolukorra all pärast kuuendal jaanuaril toimunud Kapitooliumi sissetungi. 10 000 rahvuskaardi liiget patrullivad linnas ning veel 5000 on ootel.

Donald Trump on juba teada andnud, et tema sissevannutamisel ei osale, kuna on pidevalt valimistulemused kahtluse alla seadnud. Ta on esimene president pärast 1869. aastat, kes oma järeltulija inauguratsioonil ei osale.