Jaak Joala kuju läks maksma 70 000 eurot. Laulja lesk: sellele peale vaadates ei taha selles kindel olla

Maire tunnistas, et kogu samba teema on tema jaoks tekitanud nii positiivsed kui negatiivseid emotsioone. Positiivne oli ju see, et lauljat peetakse kujuga meeles, aga negatiivne see, milline ausammas lõpuks sai.

"Ma väga kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud olla Viljandi linna kloun, keda käiakse värviliste tulede valguses vaatamas. See üldse ei sobitunud tema natuuriga," vastas Maire Joala "Ringvaates" Marko Reikopi küsimusele, kes uuris, miks ta võtab inimestelt võimaluse ära seda kuju näha.

"Kogu see kuju, kogu see komplekt see on risti vastu, 180 kraadi see, mis Jaak ei olnud," lisas Maire.

Lesk tõi taaskord välja, et andis ausambale rohelise tule, kuna kavand nägi hoopis teistsugune välja kui see, mis viimaks valmis sai. "Seal ei olnud seda tilu-lilu juures," ütles Maire, pidades silmas värvilisi tulukesi ning silma riivavaid disainielemente.

Mairel on õigus öelda, mis ausambaga tehakse, sest tema on Jaak Joala kaubamägi omanik. Sellise korralduse organiseerimine tuli Jaagu advokaatidelt, kes on tegelenud tema autoriõigustega. Nemad ütlesid Mairele, et tulevikus võib tekkida olukord, kus Jaagu nime võidakse kasutama hakata asjade juures, milleks see ei ole sobilik, nagu praegu selle kujuga ka läks.

Kuju paigutamine linna tuli poliitikutelt. Maire sõnas, et ei Viljandi linnavalitsus ega volikogu pöördunud tema poole, kui hakati ausamba tegemist arutama. Küll aga helistas talle Helir-Valdor Seeder sügisel pärast seda, kui skulptor Mati Karmin oli Mairele esialgse kavandi saatnud ja millele lesk ei soovinud juba siis reageerida.

"Seeder pidas siis vajalikuks teha pikk kõne, et kuidas kõik rahad on juba olemas ja ka valmisolek olemas, aga lihtsalt on vaja minu nõusolekut," meenutas Maire. Koheselt ta nõusolekut ei andnud, aga vajas natuke veenmist.

Maire avaldas ka, et sai ühel hetkel aru, et idee ja kuju on juba valmis, kuid kõik seisis paigal, kuna tegijad said ühel hetkel aru, et Maire Joalalt on mingit nõusolekut siiski vaja.