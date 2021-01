Kas see saab Laurale komistuskiviks? Soome eurolaulu konkurss muutis tähtsat reeglit

UMK produtsent Anssi Auti ütles, et põhjus peituski lihtsalt selles, et televaatajatele rohkem võimu anda. Tundub, et sellist muudatust on soomlaste seas juba kaua oodatud, sest Iltalehti muusikaajakirjanik Mari Pudas kirjutab oma kolumnis, et loodetavasti jääb see reegel kaua kestma. "Muudatus on vägagi teretulnud, sest nüüd ei saa enam kedagi süüdistada, kui su lemmik ei võida," arvab ta.