Uus naistekätš? Kristina Suuroja ajas süütu kommentaariga teise blogija vihaseks

Kõik algas sellest, et päev pärast Zevakini video avalikustamist pöördus Triinu-Liis oma Instagrami jälgijate poole ning rääkis kurval toonil sellest, kuidas ta oli esmaesitluse ajal märganud, et üks tema sõbrannadest kirjutas video juurde positiivse ja lausa Zevakinit innustava kommentaari. Blogijat pani kõige rohkem imestama just see, et nimetu sõbranna olevat ka ise olnud kiusamise ohver.

"Lahe saade, pole midagi halba öelda. Mulle Andrei meeldib,“ ütles Triinu-Liis oma loo lõpetuseks.

Kui esialgu võis arvata, et tegemist oli mõne Triinu-Liisi tundumatu sõbrannaga, siis eksite. Blogija Kristina Suuroja tunnistas Twitteris, et kõnealune kommentaator on hoopis tema.

Nimelt on eestlanna ja austraallase armusuhe saanud kuumaks teemaks ka säutsude maailmas ning ühe teemaalgatuse alla kommenteeris Suuroja: "Minust räntis eile super pikalt, sest ma kirjutasin Andrei video alla “hahahah hea video”. Triinu arvates oli see kiusamine ja õel, aga storyde lõppu ütles, et Andrei meeldib ja video on hea."

Minust räntis eile super pikalt, sest ma kirjutasin Andrei video alla “hahahah hea video” Triinu arvates oli see kiusamine ja õel aga storyde lõppu ütles, et Andrei meeldib ja video on hea 😂 — Kristina Suuroja (@KristinaPartel) January 13, 2021

See polnud aga sugugi ainuke skandaal, mis Zevakini uuest videost sündis. Vakka ei jäänud ka eestlase pilkeobjektiks saanud strippar Justin, kes süüdistas youtuberit kommentaaride kustutamises. "On üks asi, mis ajab mind naerma rohkem, kui miski muu. On naljakas, et sul on võimalus öelda, mida sa tahad, millal sa tahad, aga sa ei lase inimestel, kes toetavad mind, kommenteerida," ütles meestantsija Zevakinile suunatud Instagrami storys mõned päevad tagasi.