Mida saaks veel osta Jaak Joala kujule kulunud 70 000 euro eest?

Jaak Joala on üks väheseid Eesti artiste, kes väärib oma kuju. Nagu ka Maire Joala ise ütles tundis ta rõõmu, et legendaarset lauljat nii meeles peeti, aga talle ei meeldinud lahendus, mis viimaks valmis sai. Kui siia ka lisada, et ausammas läheb tõenäoliselt eemaldamisele ning selle tulevik on üldse lahtine, siis tundub üha enam, et Viljandi linnavalitsus kulutas ilma asjata 70 000 eurot, mida oleks võinud kuhugi mujale panna.

Rebase talu Märjandi külas Järvamaal müüb kartuleid erihinnaga, sõltuvalt sordist, kvaliteedist ja transporditingimustest. Kui võtta kõige kõrgem hinnaklass, siis tavakartuli kilohind on 0,8 eurot. 70 000 euro eest saaks osta 87 500 kilo ehk 87,5 tonni kartuleid. Selle eest saab pikalt maiustada.

70 000 eest saaks 16 kuud ja natuke peale ülal pidada ühte enda vabalt valitud riigikogulast. Valikus on 101 kandidaati, kes otsivad head omanikku, kes nende ülikonnad puhtad hoiaks ning meedias vabandaks. Eelmise aasta märtsis, koroonaepideemia ajal tõusis riigikogulase palk 4330 euroni. Suur summa küll, aga 70 000 euro eest saab riigikogulase eest hoolitsetud küll.

Sügisel koostas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet koos turundajate liiduga sotsiaalmeedias reklaami avaldamise juhendi, et tõsta suunamudijate teadlikkust ja vähendada sotsiaalmeedias valesti tehtud reklaampostituste hulka. Kuigi TTJA on öelnud, et reklaamiseadusega ei ole soov kedagi trahvida, siis halvimal juhul peab mõjuisik tasuma haldusmenetluse korras 3200 euro suuruse trahvi. Jaak Joala kujule kulunud raha eest saaks tasuda selle trahvi natuke rohkem kui 21 korda.

"Knight Rideri" ja "Rannavalve" täht David Hasselhoffi otsustas müüki panna tema isikliku KITT auto ja punased ujukad, millega ta rannas nii agaralt elusid päästis. 70 000 euro eest ei ole võimalik osta päris autot, sest selle hind Live Auctioneers lehel on kasvanud juba 450 000 dollari peale. Küll aga on võimalik osta autost pedaalidega lapseversioon, mille hind on 1027 eurot. Neid saaks osta 65 tükki.