Eesti ärimehega koos elav Soome spordistaar rääkis avameelselt nende eraelust: seda me lapsele nimeks ei pane...

Nimelt on 26-aastane Olli olnud suhtes ärimehe Indrek Vassusega juba üle kahe aasta. 2018. aasta lõpus võttis toona maadluse MMil kulla võitnud sportlane presidendi vastuvõtule kaasa eestlase ning noorte suhe sai kajastust pea igas põhjanaabrite väljaandes.

Kuna eile välja antud ihaldatud spordikarikas kannab nime Uuno, siis uuriti Ollilt, kas ta paneks oma lapsele tulevikus sama nime. "See on päris personaalne küsimus. Võin vist avalikustada, et sellist nime me ei paneks," ütles küsimusest kohkunud sportlane.

Siiski rääkis ta tänukõnes ka oma elukaaslasest Indrekust. "Täna, siin ja praegu, on väga tore olla, aga vahepeal on minu parem pool mulle öelnud, kui ma olen natuke kuri, et mul on vaja eesmärki. Enam ei ole tähtsaid võistluseid kevadel ja sügisel," ütles Olli ning lisas, et uute eesmärkide leidmisega on tal veel aega.

Pärast seda, kui Olli eelmise aasta alguses sportlaskarjääri lõpetas, rääkis ta põhjanaabrite meedias palju sellest, kuidas Indrek on olnud tema tugikiviks raske otsuse juures. "Ma olen olnud frustreeritud sellest, et mul pole suunda ja see on ka peegeldunud koduses elus," ütles ta toona.

Siis paljastas sportlane ka seda, et pärast karjääri lõpetamist saavad nad rohkem aega veeta ka Eestis. "Meie elud ei ole enam kinni minu kalendris ning seetõttu saame teha asju koos isegi nüüd, kui reisimine on veider," ütles ta möödunud aasta mais Iltalehtile.