ARMAS VIDEO | Tanel Padari tütar näitab muusikalist talenti: issi pillid teevad vähe paremat häält

Olukord majas on nukker mitte ainult tuleohutuse vaatenurgast - on raske ette kujutada, et keegi peab sellises külmas ja pimedas jõulupühi veetma.

"Just sellistel hetkedel, kui meil on pandeemia ja eriolukord ja kui me saame ise olla oma kodus oma lähedaste juures oma soojas toas mõelda oma väikeste murede ja probleemide peale, siis me tegelikult kipume ära unustama, et kuskil on need inimesed, kel võib olla ei ole toad soojad, nagu ka sel vanahärral kel on tuba kütmata," jutustab Padar.