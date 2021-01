Suri koos kaslastega esinenud maagilisest duost tuntud Siegfried Fischbacher

Siegfried ja Roy olid ühed tuntumad mustkunstnikud maailmas. Nende akti tegi populaarseks just koos tiigrite ja lõvidega esinemine, vahendab BBC.

Mustkunstnikku meenutades sõnas David Copperfield, et Siegfried oli legend ning Penn Jillette lisas, et Siegfried ja Roy olid puhas meelelahutus ja puhas klass. Jillette sõnas veel, et Siegfried ja Roy lõid Las Vegases tuntud täiemahulise maagiashow.