Eesti juurtega Hollywoodi staar Mena Suvari paljastas, et tema poeg saab nime vanaisa järgi

Sama nime kandis ka Suvari abikaasa Michael Hope'i isa, kes lahkus siit ilmast siis, kui Michael oli alles väike poiss, kirjutab Access Hollywood. Alexander valiti arvatavasti ka seetõttu, et Mena enda teine eesnimi on Alexandra.

Varasemalt on Mena öelnud, et tema jaoks oli 41-aastaselt rasedaks jäämine suur ime, sest enda jaoks oli ta juba "ühe jalaga hauas". Abikaasa Michaeliga olid nad juba ka lootuse kaotanud, et nad üldse vanemateks saavad. "Nüüd olen pidanud harjuma uute isude ja uneharjumustega ja sellega, et ma ei tohi üle pingutada, pean abi paluma - iseseisva naise jaoks on need asjad rasked!"