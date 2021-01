Teema

UUEL AASTAL UUE HOOGA Sel nädalal hakkas TV3 näitama Erik Orgu tõsielusarja "Kallid kalorid", kus langetatakse kaalu ja õpitakse toidukiusatusega võitlema. TV3

"Elus on iga asjaga kas "jah" või "ei" ja selle tunneb inimene ära sekundiga. Nooremana tegin plussidest ja miinustest nimekirju − mis on hästi, mis halvasti, kas kahetseda. Küpsemana tean, et kahetsus on kõige mõttetum enesepiitsutamise vorm," räägib toitumisnõustaja ja teletäht Erik Orgu.