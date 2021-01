FOTOD | Glamuurseim ühetoaline? Modell Mirjam Väljaots müüb oma stiilset kodu

2017. aastal sai antud korter auhinnatud ajakirja Kodu&Aed stiilseima kodu preemiaga. "Kuna korter on väike, siis soovisin eelkõige, et see oleks hele. Tahtsin, et oleks veidi eraldatud magamisnurk ja võimalikult hästi ära kasutatud pind,” ütles ta 2018. aastal oma kodu kohta.