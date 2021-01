Teletäht Katie Price pidi täisealise poja hooldekodusse panema: otsus oli raske!

42-aastane telepersoon Katie Price pani oma vanima poja Harvey, kes kannatab mitmete terviseprobleemide käes, hooldekodusse, kus poiss saab elada individuaalsemalt ning õppida uusi oskuseid.

Harvey elab terviseinstituudis kuni ta saab 25-aastaseks. Katie tunneb, et otsus oli vajalik, sest ta ei suuda enam 188 cm pikka ning 184 kilo kaaluvat poissi käsitleda, kui tal peaks vihaseks saama. Kui Harvey peakski kellelegi kallale minema, siis on talle väga kerge kallaletungi eest süüdistus esitada. Seda viimast ema ei taha.

Harvey, kelle isa on endine jalgpallur Dwighte Yorke, sündis de Morsier'i sündroomiga. Selle kohaselt on mitmed temas ajuosad alaarenenud. Haigusele on iseloomulik nägemisnärvide ja -diskide arengudefekt, mis põhjustab täielikku pimedust, ning isoleeritud kasvuhormooni puudulikkusest tingitud kasvupeetus ja külgvatsakesi eraldava vaheseina – septum pellucidum’i – puudumine.

Teismeline on ka autismispektril, osaliselt pime, kogub kergelt kaalu, kuna tal on Prader–Willi sündroom ja selle tõttu ei liigu palju.

Katie sõnas väljaandele The Sun: "Otsus oli raske, sest ma ei näe teda enam iga päev, aga see on Harveyle parim lahendus. Me peame olema positiivselt meelestatud, sest ma ei taha, et ta mõtleks, et ma temast lihtsalt loobusin."

Endine modell loodab, et poeg saab elada nii iseseisvalt kui ta suudab ning et tal tekib elus hakkama saamiseks rohkem võimalusi.

Katie külastas poole aasta jooksul mitmeid instituute, mis tegelevad autismispektril olevate noortega, ja loodab, et Harvey saab peagi kolida ühte parimasse riigis. Sellele vaatamata on viie lapse emal pojast raske loobuda, kuna neil on omavahel tugev side.

"Ma pean õppima lahti laskma. Kõik, kes on minu asemel, teavad, kui raske see on. Meil on tugev side. Ma ei tea, kuidas Harvey käitub või mida mõtleb, kui ma ei saa tema juurde minna. See on liiga valus, et sellele mõelda," ütles ta.

Katie Price teised lapsed on 15-aastane poeg Junior ja 13-aastane tütar Princess, kelle isa on Peter Andre. Seitsme-aastane poeg Jett ning kuueaastane tütar Bunny on saadud koos Kieran Hayleriga.