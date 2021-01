Võitlus jätkub: Mati Karmini nõusolekuta ei saa Viljandi linn Joala kujuga midagi teha

Viljandi abilinnapea Janika Gedvil kinnitas, et kuna Jaak Joala ausammas kuulub Viljandi linnale ja kuju autoriõigused on skulptor Mati Karminil, siis ei saa ilma viimase loata kujuga ka midagi ette võtta.

"Aga Mati Karmin nendib, et ka kuju püstitamise eel oli Maire Joala heakskiit olemas. Nii et meil oli teadmine, et kõik on korrektne," lisas ta.

MTÜ Meie Viljandi juhatuse esimees, Viljandi linnavolikogu liige Harri Juhani Aaltonen (Isamaa) sõnas, et tema arusaama mööda vastas Karmini üleantud ausammas täpselt sellele, milline oli võidutöö eskiis ehk ette olid nähtud ka vilkuvad tuled, mis Maire Joalale ei meeldi.

Eile, 14. jaanuaril andis Viljandi linnavalitsus teada, et ausammas võetakse tõenäoliselt esmaspäeval, 18. jaanuaril maha, sest Jaak Joala lesk on juristidega abiga esitanud linnavalitsusele nõude.

Maire Joala pahameel tuleneb asjaolust, et eskiis, mille põhjal tema nõusoleku andis, ei vastanud lõpptulemusele. Ta ei ole andnud nõusolekut Jaak Joala isikuandmete avaldamiseks monumendil, mida ümbritsevad värvilised vilkuvad tuled (sinised, rohelised, lillad, kollased jne); millel on kasutatud segamini kokkusobimatuid materjale ning värve s.o kuldne leht, eredalt säravad hõbedased lehed, pronksikarva kuju, hallikas post ning pruun alus; ning millel on nähtavad kruvikinnitused ning robustne konstruktsioon.

Aga see ei ole ainuke probleem, mille kuju tekitanud on. Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Maarja Evert sõnas: "Linnavalitsusse on jõudnud ka info kuju liigse müra tekitamise kohta, ka sellega tegeletakse. Linnavalitsus kontrollib heli tugevust, seejärel peab vajalikke läbirääkimisi ausamba tehniliste parameetrite seadistamiseks."