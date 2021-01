Spekulatsioonid: mis võis olla Elvis Presley tegelik surma põhjus?

Presley enneaegne surm 42-aastaselt raputas kogu muusikamaailma. See-eest lahkamise tulemused on perekonna poolt pitseeritud ja kiivalt varjul. Laulja surma ümber on olnud alati teatav saladuseloor, näiteks osad arvavad, et ta sai südameatakki tualetis viibides. Teised jällegi väidavad, et saatustlikuks sai suur kogus narkootikume, mis viis legendi 1977. aastal manalateed. Lahangu tulemused avatakse ja avalikustatakse alles 2027. aastalt, kuid seni jätkuvad erinevad spekulatsioonid.

Silmapaistev California arst Forest Tennant ütleb, et laulja tervise halvenemine algas kusagil 10 aastat enne tema surma. Tennanti arvamust Elvise surma kohta jagati 2013. aasta meditsiinidokumendis, mille ettepanekut on ka teised toetanud. Seal ta väidab, et kõik sai alguse tõsisest peavigastusest 1967. aastal, mis omakorda vallandas progresseeruva autoimmuunse põletikulise häire. Arsti sõnul olevat ta komistanud Hollywoodis hotellitoas vastu kaablit ja lõi end vanni vastu ära.

"Vigastus oli nii raske, et see põhjustas ajukoe eemaldumist ja tema vereringesse imbumist," märgib Tennant. Laulja surma vastu on huvi tuntud ka hiljem. 2016. aastal ütles pensionil olnud mõrvadetektiiv ja kohtuekspert Garon Rodgers, et väide võib olla täitsa arvestatav. "Pean Elvise surma liigitama õnnetusjuhtumiks. Keegi pole süüdi, kindlasti mitte Elvis. Ta oli raskelt vigastatud ja haige mees," ütleb ta. "Kellelgi pole mingit konkreetset hooletust ja kindlasti pole kuriteo varjamist ega vandenõu.