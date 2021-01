Telelegend Peeter Võsa on tagasi ekraanil: intervjueeritavaks on Pae tänava pommimees

Karistuse ära kandnud Märt Ringmaa on keeldunud intervjuust nii ERR-le kui ka TV3-le, kuid vestleb nüüd Peeter Võsaga Kanal 2 ekraanil erinevatel teemadel. Mis mees on Pae tänava pommimeheks kutsutud Märt Ringmaa? Kuidas vanahärral täna läheb? Mida sööb, mida joob ja millest mõtleb elu eelõhtul vangimajast pääsenud vanahärra? Kuidas kommenteerib Ringmaa seda, et tema nime seostatakse 58 inimese surmaga lõppenud plahvatustega aastatel 1998-2005? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsib Peeter Võsa vastuseid rääkides Märt Ringmaaga Kanal 2s esmaspäeval kell 20.00, kohe pärast Reporterit.