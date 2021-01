KROONIKA PODCAST | Jaanus Nõgisto 65, Helen Randmetsa muretu elu ja Kivisaare kohtuprotsess: Peeter Võsa ja Greta Kaupmees lahkavad värsket Kroonikat!

Luubi alla võetakse äsja ilmunud Kroonika, kus muuseas tuleb juttu ka Jaanus Nõgistost, Helen Randmetsast, muutustest TV3-st ja paljust muust. Näiteks, kui uurida, kas Peeter Võsal terendab kuskil silmapiiril juhuslikult keskeakriis, vastab ta hetkegi mõtlemata: "See on läbi!" Peeter tunnistab, et see on igal ühel elus ees, umbes nii nagu Vene sõjavägi.