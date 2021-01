Selgus majas: Mihhail Kõlvart põhjendab, mis tema jalaga tegelikult juhtus

"Head sõbrad!" pöördub ta kõigi poole oma Facebooki lehel,"sel nädalal on minult küsitud, mis mu jalaga juhtus. Uskuge mind, muretsemiseks ei ole põhjust! Trenni tehes rebestasin parema jala kõõluse."

Ta ütleb, et sparringupartner vigastada ei saanud ja oma vigastuses on ta ise süüdi: "Operatsioon on tehtud ja tööst ma praktiliselt välja ei lülitanudki. Ma ei saa veel niipea jooksma hakata, kuid olen uutes oludes hommikuste harjutustega juba kohanenud."