Nexuse Helen paljastab, miks fitnessi hülgas: tasapisi tekkis hirm

"Peamine põhjus, miks fitnessist loobusin, oli see, et jäin kolmanda lapse ootele," märkis ta. "Tasahilju oli juba tekkinud ka hirm, et lähen sellesse liiga süvitsi sisse ära. Olin kuulnud hirmujutte, et naised võtavad ühel hetkel fitnessiga tegeledes toitumist nii tõsiselt, et dieediperioodil end piirates kahjustavad oma organismi, lõpuks jäävad ka päevad ära ja mingil hetkel ei pruugi ka enam lapsi saada. Mina tahtsin kindlasti veel üht last saada."