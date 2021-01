Liis Lindmaa rasedusest koroonakriisi ajal: korraks tõmbas ikka hinge kinni

"Mul oli plaan, et olen raseduse ajal hästi aktiivne – käin loengutel ja joogas ja igal pool. Tegelikult jäi kõik ära ja ka tööd kukkusid ära, sest oleme mõlemad vabakutselised. Korraks tõmbas ikka hinge kinni," kirjeldas ta.

"Nõuandlasse ämmaemanda juurde sain esimest korda, kui olin seitsmendat kuud rase. Märtsis, vahetult pärast eriolukorra väljakuulutamist, pidi mul esimene ultraheli olema. Sain aga kõne, et ultraheli ja ämmaemanda vastuvõtud jäävad ära. See tekitas küll tunde, et vaadake ise, kuidas selle rasedusega hakkama saate," nentis ta.