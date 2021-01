VIDEO | Mäluauk missugune: Hugh Grant ei suuda ühte oma kuulsamatest filmidest meenutadagi. "Mis mu tegelasest sai?"

Grant andis intervjuu väljaandele Digital Spy ning talt küsiti, kas ta oleks valmis tegema "Armastus on see" järge. 60-aastane filmitäht tunnistas, et selle filmi detailid on tema jaoks veidi udused. Kui ta üritas meenutada, küsis ta hoopis ise, et mis tema tegelasest sai.

2003. aastal valminud film jälgib üheksat erinevat armastuslugu. Grant mängis seal Suurbritannia peaministrit, kes armub noorde alluvasse. Lisaks astusid filmis üles näiteks Keira Knightley, Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth ja Alan Rickman.

Grant muigas, et nägi filmi viimati üliammu ning võimaliku järje peale pole ta kunagi mõelnud. Tasub siiski märkida, et minijärg mõne aasta eest tehti, ent see oli osa ühest heategevusprojektist.

Kuigi Grantile see kohe ei meenu, on filmi fännide jaoks ilmselt üks unustamatumaid stseene see, kus tema tegelaskuju oma tantsuoskusi näitab.