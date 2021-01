Suri 1980ndatel Soome muusikamaastikul laineid löönud Pave Maijanen

Iltalehti kirjutab, et muusikul diagnoositi mõne aasta eest amüotroofiline lateraalskleroos (lühendatult ALS), mis põhjustab halvatust ning lõpeb hingamispuudulikkuse korral harilikult surmaga.

Oma haigusest rääkis ta avalikult mullu, märkides, et sai diagnoosi aastal 2018. Ta nentis, et tervis on järjest kehvemaks läinud, mistõttu loobus ta muusikutööst.