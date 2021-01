Andrei Zevakin: vanem generatsioon ei suuda noortega enam sammu pidada

"Olen avastanud, et noored, kes mu videoid vaatavad, on ka paljude minu varem kajastatud teemadega kursis. Kui vanem põlvkond internetis ei figureeri, siis ongi raske mõista või sisust huvituda," arvab Zevakin. Tema sõnul ei suuda vanem generatsioon lihtsalt noortega enam sammu pidada.

"Elu on kiires liikumises – uued teemad ja naljad tulevad peale. Ehk võib öelda, et tänapäeva noored on labasemad ja draama pakub rohkem pinget."