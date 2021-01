Henessi Schmidt meenutab Kalju Komissarovit: ta õpetas eelkõige inimene olemist, tänapäeval on see väga vajalik

Alandlikkust teiste inimeste töö ja aja ees. Kalju õpetas meile väikeseid asju, teretama näiteks. Kui ta rääkis, et keegi ei oota meid ja meid ei ole kellelegi vaja, siis see ei tähendanud seda, et me pole olulised, vaid et me peame tegema tööd ja väärima seda, et meid vajatakse – tuleb ise end vajalikuks teha. Viljandis õpetati ise vaeva nägema. Kalju õpetas eelkõige inimene olemist, tänapäeval on see väga vajalik – sellest on paljudes kohtades puudus, keskendutakse professionaalsusele, selle asemel et õppida, kuidas olla hea inimene.