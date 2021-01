VIDEO | Britney Spearsi käitumine tekitab paanikat: Britney, kasuta meigieemaldajat!

See ei ole juba esimene kord, kui Spears jagab fännidega kummalisi videoid, mis tõmbavad paljude tähelepanu, kes on veendunud, et staari peas pole kõik korras.

Kommentaariumites kritiseeritakse, et ta ei käitu oma eale vastavalt. Britney tantsuliigutused on väga kummalised ning silmad on tal värvitud äärmiselt tumedaks. "Britney, kasuta meigieemaldajat!" kirjutas üks fänn. "Tema silmad näevad välja nii, nagu ta oleks terve päeva nutnud," tundis muret ka teine fänn. "Mulle tundub, et Britney on mingite ainete mõju all," lisas kolmas fänn.