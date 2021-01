FOTOD | Nagu kaks tilka vett! Rita Ora õnnitles ema seninägemata piltidega: täna on sinu päev

"Ükski sõna ei saa teda kirjeldada. Ta on kirjeldamatu ning tal on hea süda. Mu ema on üleüldse väga hea inimene. Palju õnne sünnipäevaks, aitäh, et sa oled mu parim sõber. Ta paneb mind naeratama sellistel hetkedel, millal ma tunnen, et see on võimatu. Täna on sinu päev," kirjutas Rita oma postituse pealkirjas.