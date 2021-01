Suitsetamisest loobunud Jüri Pootsmann: vahepeal on ikkagi olukorrad, kus ma peaaegu murdun

Valter on juba suitsetamisest prii septembrikuust ja Jüri 17 päeva. Soosalu sõnul oli ta enne loobumist suitsetanud 10 aastat. Pootsmann märkis, et tal oleks ka varsti sama palju aastaid kokku saanud.

Jüri Pootsmann alustas suitsetamisega Taani gümnaasiumis, kus oli neil suitsetamine sisehoovis lubatud. "Me tegime koos õpetajatega suitsu ja sellist asja küll ei olnud, et oleks häbi olnud. Suitsuruumis olid alati need kõige põnevamad jutud ja sa tundsid, et sa oled tähtsa mingisuguse tähtsa grupi osa, sest nohikud jäid sisse ning ägedad tüübid läksid välja suitsule," rääkis Jüri.