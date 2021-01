Kristel Aaslaid meenutab esimest korda Eesti Laulul osalemist: ma tulin vokaalselt metsast ja otsustasin, et nüüd hakkan laiatama

Kristel Aaslaid osales esimest korda Eesti Laulul 2016. aastal Cartooniga. Tema sõnul oli see kogunematu. "Ma tulin vokaalselt metsast ja otsustasin, et nüüd hakkan laiatama. Siis tuli elu ja ütles, laiatused jätta, ei lajatanud mitte midagi. Keeruline oli," tõdes Aaslaid ja lisas, et nüüd on tal kõvasti kergem, sest ta läks lauluõpetaja juurde.

Kristeli sõnul on ta alati võtnud muusika selliselt, et ta peab olema sada protsenti kohal.

"Ma laulan neid sõnu ja üritan kuulajale lugu rääkida. Kui ma end vahepeal sellest olukorrast välja võtan, siis see ei jõua meile kummalegi kohale. See on loo vestmise vorm," rääkis Aaslaid.