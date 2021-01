Legendaarne muusikaprodutsent Phil Spector suri 81aastaselt koroonasse

Plaadiprodutsendist Spectoril on vägivallaga pikk ajalugu, kuid 2003. aastal juhtunu šokeeris kogu maailma. Mehe korterist leiti näitlejanna Lana Clarksoni surnukeha. Temasse oli lastud üks kuul, suhu. Phil vandus, et naine oli end ise ära tapnud, kuid kohus mõistis ta süüdi. Spectorit süüdistati teise astme mõrvas ning ta pidi vabanema vanglast 88-aastaselt.

Spector oli mees, kelle töö mõjutas miljoneid - tema käe all töötasid nii The Beatles, Tina Turner, Ronettes, Ramones ja Righteous Brothers — aga tal oli ka tumedam pool. Mitmed inimesed on meenutanud, et ka stuudios meeldis talle tüli norida ning jällegi — talle meeldisid relvad.

Clarksonit teati kõige enam tema rolli järgi 1985. aasta kultusfilmis "Barbar-kuninganna".