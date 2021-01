Palju õnne! Justin Timberlake kinnitas teistkordselt isaks saamist

Justin Timberlake ja tema 38-aastane näitlejannast naine Jessica, kes on juba viieaastase poja nimega Silas vanemad, said järgmise poisslapse vanemateks, kelle tulekut kinnitas Timberlake Ellen DeGenerese'i teleshow's.

Laulja jätkas ning avaldas lausa lapse nime, öeldes: "Tema nimi on Phineas, ta on vinge ja nii armas ja ega ta väga ei taha magada ka."

Nimi Phineas on sageli poiste nimi, mis on heebrea päritolu. Arvatavasti nimest Pinchas, mis tähendab oraaklit.

Seejärel uuris 62-aastane Ellen, et mis on teise lapse saamisel teisiti. JUstin viskas nalja ning ütles: "Me ei näe enam teineteist. Ei, tegelikult see on väga lõbus... Silas on ülipõnevil."