Koroonasse surnud näitleja Tiit Lilleoru tütar: see haigus on salakavalam, kui me ettegi kujutame

Laupäeval, 16. jaanuaril saabus uudis, et reedel, 15. jaanuaril suri koroonasse 79-aastasena Vanemuise teatri pikaaegne näitleja Tiit Lilleorg . Näitleja tütar Kristiina Lilleorg kirjutab järelehüüdes Õhtulehele, et tal oli parim isa maailmas, lisades, et see haigus on väga salakaval.