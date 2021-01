Andrei Zevakin tiktokker Desiree Mummi petmiseksperimendist: mehed, ma olen teis pettunud

Nüüd on oma petmiseksperimendiga jõudnud järjekord ka Andrei Zevakini juurde, kes võtab Desiree Tiktokid teravalt sihikule. Alustuseks ütleb Zevakin: "Mehed, ma olen teis pettunud, ja miks ta teis pettunud olen, on selle inimese pärast (taustal on Desiree Mummi pilt)."

Seejärel tutvustab Zevakin Desireed, kes on küllaltki edukas Tiktokis ja viimasel ajal silma paistnud. Muuhulgas on ta ka suhtes olnud toitumisnõustaja Erik Orguga, kelle osas teeb Zevakin üsnagi teravaid kommentaare. Seepeale küsib Zevakin õige naljatledes: "Huvitav, miks nad lahku läksid? Desiree kindlasti küsis: "Sa oled toitumisnõustaja, paned ananassi pitsa peale v?"." Zevakin tunnistab, et kui tuntud Tiktoki paar Justin ja Triinu-Liis leidsid teineteist läbi Tiktoki, siis nagu näha võib ka lahku minna Tiktoki kaudu.

„Täiesti uskumatu! Ma poleks eales arvanud, et see nii suureks läheb, aga siin me oleme. Naised vist ei usalda oma mehi eriti, aga selle eksperimendi põhjal tundub, et on ka põhjust,“ ütles Desiree intervjuus Õhtulehele.

Desireega on armsama proovilepaneku sooviga ühendust võtnud nii 11aastased tüdrukud kui ka 60aastased naised, kel seljataga juba pikk abielu, kuid kõiki 300 soovi pole jõudnud Desiree mõistagi nii lühikese aja jooksul ette võtta.