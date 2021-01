Jennifer Lopez nähvab fännile, kes süüdistab teda botoxi tegemises: proovi olla positiivsem!

"LOL, see on lihtsalt minu nägu! 500 miljonit korda pole ma kunagi teinud Botoxi ega ühtegi süstitavat ega operatsiooni! " Jennifer - kes uhkustab 258,9 miljoni sotsiaalmeedia jälgijaga - plaksutas tagasi.

"See on esimene kord, kui avaldan täieliku video sellest, kuidas proovisin esimest korda piiramatut maski !!! Spoilerihoiatus ... otsustasime, et ei võta nende eest 10 000 dollarit. @JLoBeauty on nüüd saadaval aadressil @amazon!" kirjutab Lopez enda Instagramis.

"Aga kas ma võin lihtsalt mainida, et kulmud ja otsmik ei liigu üldse, kui üritate rääkida ja end väljendada... Te kindlasti olete teinud Botoxit. Ja tonnide viisi seda. Ja see kõik on okei. lihtsalt ütlen," kirjutab keegi kasutaja @suekimstagram.

Seepeale vastab Lopez krõbedalt ja otsekoheselt:

"LOL, see on lihtsalt minu nägu! 500 miljonit korda, ma pole kunagi teinud Botoxit ega ühtegi süsti või operatsiooni! Hangi endale JLO BEAUTY ja tunne end oma nahas ilusana! Ja siin on veel üks JLO Beauty saladus: proovi olla positiivsem, lahkem. Ära veeda oma aega teiste alandamiseks, nii oled ka ise nooruslikum ja ilusam!"