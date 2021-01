Erinevate kuulsuste mõtted Jaak Joala monumendist: igasse pimedasse parki võiks panna kellegi laulma

Ameerikast Eestisse kolinud kirjanik ja blogija Justin Petrone elab Viljandis pargi kõrval, kus nädalavahetusel käis suur möll kuju ümber. "See Joala fenomen on olnud huvitav, absurdne, sürreaalne. Pole hiljuti märganud, et eestlastel on selline kirg südames. Koalitsioon on läbi, aga enamik ikka veel räägivad vaid Joalast ja tema monumendist Viljandis. Ma ei saa kommenteerida, kas ma tahaks, et see võetaks maha või jääks. Elan pargi kõrval, keegi pole küsinud minult eelnevalt, kas sobib, niisama panid Joala torni püsti. Alguses oli raske ära harjuda sellega, et kuulan kogu aeg oma hoovist lugu "Suvi". Nüüd, olen harjunud, ja sellega ka, et Joala Park on turiste täis. Aga võib-olla võtavad kuju ikka maha. Vist harjun uuesti ära selle uue olukorraga, kui meie sõber Jaak pole enam seal. Käin Jaagu juures iga päev, kohtun külalistega, isegi olen andnud paar autogrammi oma raamatu "Minu Viljandi" ostajatele. Üks neist oli Helir-Valdor Seeder. See ei tähenda, et olen ainult isamaaliitlane. Kui sotsid, reform, Keskerakond, EKRE, Eesti 200, ja muu tahavad, võime teha pilti seal Joala all koos nagu üks suur õnnelik perekond."