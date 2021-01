FOTOD | Kas see on Pamela Anderson? Näitlejatari välimus telešous üllatas vaatajaid

Meigivabalt ja oma kodust videosilla vahendusel rääkinud Anderson teatas otse-eetris, et tema arvates on veganid paremad armastajad. "Ma tõesti arvan nii. Kuid ma pean tõdema, et mul endal on selles vallas alati lõbus olnud," teatas 30 aastat ainult taimedest toitunud staar.