Jazz-saksofonist Maria Faust tunnistab: saksofonist minus on küll hetkel päris surnud

"Saksofonist minus on küll hetkel päris surnud. Ma ei ole kontserte andnud päris pikalt, viimati novembris,'' rääkis Faust. "Ma ei ole ka sedasorti muusik, et käin harjutamas. Minu harjutamine ja enda vormis hoidmine toimub laval. Ma ei armasta üksi pasundada ja nokitseda, mulle meeldib seda teha kõik koos," rääkis Faust.

"Ma isiklikult olen natuke üllatunud, et see meid nii endast välja on viinud, sest tegelikult on vabakutselisel ja minusugusel alati olnud libe jää, ma pean alati teatud puhvrit omama," lisas ta.