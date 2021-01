KLÕPS | Nii suured juba! Eurolaulik Sergei Lazarev jagas lõbusat pilti oma kahest lapsest

2019. aasta septembris tunnistas Sergei, et ta on lisaks surrogaatema abil saadud pojale Nikitale isaks ka tütar Anjale.

Vestlussaates "Saladuse eest miljon" rääkis Lazarev, et lisaks Nikitale on tal juba aasta aega ka tütar, keda ta on teadlikult avalikkuse eest varjul hoidnud. "Ma mõistsin, et selline salatsemine ei saa igavesti kesta, seetõttu oli iga päev lausa kingitus. Ma olen alati tahtnud suurt peret ja teadsin alati, et saan rohkem lapsi," ütles Lazarev.