Mis nüüd lahti? Gillian Andersoni ekskallim kolis tema sõbranna juurde

Peter Morgan ja Gillian on olnud neli aastat paar, kuid 2020. aasta detsembris sai suhe läbi. Vaatamata neljale koosveedetud aastale ei elanud paar kunagi koos. Lahkumineku põhjusteks on Briti meedias toodud suur töökoormus ning perekonna logistika (mõlemal on eelmistest suhetest lapsed). Vaatamata lahkuminekule on Anderson ja Morgan jätkuvalt head sõbrad.

Briti väljaande Daily Mail andmetel on Gillian Andersen uudisest väga üllatunud, et tema sõber Jemima Khan on rikkunud nn tüdrukute koodeksit, mis keelab naistel kolida oma sõprade või endiste partnerite juurde. Gillian Anderson ja Jemima Khan on aastaid sõbrad olnud.

Jemima Khan, neiupõlvenimega Goldsmith, on üks Briti rikkamaid naisi. Ta on kadunud miljardäri James Goldsmithi tütar ning tal on abielust Pakistani kriketistaari Imran Khaniga kaks poega. Jemimal oli armulugu ka Hugh Grantiga.

Jemima, Peter ja Gillian on kõik need aastad sõbrad olnud. "Selline tunne, et Jemima on Peteril pikalt silma peal hoidnud," ütles Gillian.

Allika andmetel kolisid Jemima ja Peter juba kokku.