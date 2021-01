VIDEO | Tomi ja Anni Rahula kolmeaastane tütar proovis esmakordselt just seda talvesporti: ai, talle meeldis nii väga!

"Viisime esmakordselt Rubi uisutama! Ai, talle meeldis nii väga! Sai ka uue sõbra endale, kellega koos sõita sai - Marii! Ja ma ei suuda ära imestada, kui kiiresti lapsed asju õpivad.. no ja Rubi on muidugi eriti julge ja kartmatu ka.Mõnus pühapäev! Mina muidugi olin pakitud sisse nagu kusagil Lapimaal oleks.." kirjutas Anni oma postituse pealkirjas.

Anni ja Tomi rõhutavad, et nad pole kunagi lapsele eesmärke seadnud, et ta peab mingis vanuses näiteks lugeda oskama. Kuna Rubil on maast madalast suur uudis- ja õpihimu, ei taha nad seda ka maha suruda, vaid pigem toetavad last.