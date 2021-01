Andrei Zevakini elukutse tekitab pingeid isegi tema sõprade seas: mul hakkab vaikselt juba kahju...

"Ma ei tea, mul hakkab vaikselt juba kahju, et ma sellist asja teen," naeris Andrei. "Just eile kuulsin sõbralt, kes sai uue tüdruku ja ütles, et on teda tihti meie satsiga kaasa kutsunud, kuid tüdruk on öelnud, et kuule, ma ei tea, see Andrei tundub nii otsekohene, et ma ei julge kaasa tulla," avaldas ta.