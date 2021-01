FOTOD | Nii armas! Joel Ostrati poeg tähistab kolmandat sünnipäeva

Kroonikale 2018. aastal antud intervjuus olid Joel ja Theresa just vanemateks saanud. Joel ja tema abikaasa Therese elavad oma poja Johaniga Tartus Tähtvere linnaosas. 2017. aastal valminud majas on vaid neli korterit, millest igaüks on sama suur kui väiksem maja. Kuldsete trepiastmetega, stiilse koridoriga, mille seintel on graafilised lehed, puidust detailidega kaasaegne ehitis sobib Joeli trenditeadliku ettevõtlikkusega. Elamul on suur roheline õu ja ruumikas terrass. Naabermajad asuvad mõõdukas kauguses. Raekoja platsile ja Toomemäele jõuab siit jalutades üsna kiiresti.