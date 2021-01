Lenna Kuurmaa esimesest külmast Setomaa kodus: dušisegisti külmus katki

Lenna Kuurmaa rääkis eilses "Terevisioonis", kuidas laupäeva hommikul oli Setomaal lausa -24 kraadi. Sarnased temperatuurid jätkusid terve päeva, kui termomeeter näitas -20 ligi. Esmaspäeval oli aga ilm järele andnud ning väljas olid vaid -10 kraadi.

Võrreldes eluga linnas on maaelu juures kõige suurem erinevus see, et üks täiskasvanutest peab natuke varem ärkama ja kõikidesse ahjudesse tule tegema. "Ega öö jooksul nii palju maha ei jahtu, aga natuke jahe on küll," ütles Lenna ja lisas, et lükatakse ka lund ja tuuakse puid, mida Lauri Mäesepp lõhkuda saab.

"Loomi on meil õnneks päris vähe - kaks kassi ja jänku. Nemad külma ei karda ja saame hakkama," sõnas lauljanna.

Lenna on hakanud ka palju kanadega tegelema ja on ka neid sotsiaalmeedias näinud. Neid aga oma talus praegu ei hoita, vaid on külmaks ajaks viidud hoiule naabrimehe juurde.

Pühapäeval käidi koos perega jääpüüki tegemas. Siis oli mõnus ilm, päike paistis. "Seda tegin viimati mingi kümme aastat tagasi Peipsi peal. Jää peal pole nagu käinud. Meil siin maal on järv, mis on tõeliselt paksu jääkihi all. 17 cm on vähemalt. Lastega nüüd siis nädalavahetusel tegime midagi ekstreemset. Kahjuks me ei saanud midagi," ütles ta. Lisaks tuleb jälgida, et torud suure pakasega puru ei külmuks.

Lenna kolmest lapsest üks käib kohalikus koolis ja kõige pisem, alles möödunud aasta lõpus sündinud laps, tema jaoks on kohe esimene talv külm ning on saanud ema sõnul seda ka omal nahal tunda. "-24 ta mõned kümned minutid oli ja siis ma panin ta autosse sooja," selgitas Lenna.

Külm on toonud ka oma probleemid. Pühapäeval taheti teha sauna, aga tuli välja, et kuigi saunamajas on oma infrapuna soojendus olemas, siis nii tugeva külma jaoks see mõeldud ei ole ning dušisegisti läks külmaga katki.

Külmapühade ohtu Lenna ei näe, sest nende lapsed on karastatud ning koolide-lasteaedade süsteem töötab.