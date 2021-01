KUULA | Laura Põldvere astub Soome eurolaulu valimisel võistlustulle vaimustava looga "Play"

Laura on enda karjääri haripunktil, olles Soome Eurovisioni laulukonkursil (UMK – Uuden Musiikin Kilpailu) üks seitsmest finalistist. Soome Eurovisionile kandideeris ligi 300 laulu, mille hulgast Laura lugu valiti välja kuue parima sekka, seitsmes artist on eelmise aasta võitja Aksel Kankaanranta. Teiste hulgas on osalejateks Soome kõige legendaarsem Danny, tulevikulootus Ilta ning Rootsi 90ndate popartist Pandora.

"Olla osaline telesaates, kus on minu kõrval Põhjamaade legendid – see on lihtsalt võrratu," sõnab Laura.

UMK võistlusloo "Play" autoriteks on Karl-Ander Reismann, Reinis Straume ja Laura ise. Karl-Ander Reismanni sõnul on nii osalejate kui võistluse produktsiooni tase väga kõrge. "Eriliselt põnev on kõrvalt vaadata, kuidas seda sündmust korraldatakse. Kuna finaali valiti vaid 7 artisti, tegeletakse igaühega väga põhjalikult", räägib Reismann.