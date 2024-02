KROONIKA ARHIIVIST | Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi abikaasa Julija: julge naine, kes on valmis minema oma abikaasaga läbi nii tulest kui veest

Venemaa vanglateenistus teatas reedel, 16. veebruaril, et vangistatud opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi suri. Taasavaldame artikli, mis ilmus Kroonikas 2021. aasta jaanuaris.

Venemaa kohus otsustas esmaspäeval, et opositsioonijuht ja Kremli kriitik Aleksei Navalnõi jääb 30 päevaks vahi alla. Kuna pikalt poliitikas tegelenud Aleksei on kõigile teada ja tuntud, siis vaatame põhjalikumalt, kes on tema abikaasa Julija.