Muusik EiK ja produtsent Luurel Varas annavad välja enda esimese vinüüli

Luuletaja ja produtsendi viimase 3 aasta koostööd tähistav ja koondnime kandev “TIKS 097” kogumikalbum ilmub plaadifirma TIKS rekords alt ning füüsiliselt veebruari lõpuks. Vinüülplaat on ettetellitav alates tänasest, 19. jaanuarist. ‘’Valisime välja parimad laulud ja taustad minu kahe viimase plaadi pealt ning pressisime LPks. Ikka selleks, et looming oleks olemas ka väljaspool piksleid ja algoritme, tõelise kuju, vormi ja näoga,” täpsustab EiK.

Plaadifirma TIKS omanik Peeter Ehala lisab: “EiK viljeleb rütmi-luulet, mida liigitades jõuame alternatiiv-hiphopini ja siin tulevad kindlalt mängu ka lugude taustad. Kuttide koostöö on toiminud peamiselt nii, et Varas saadab biidid ja siis EiK inspireerub ning kirjutab lüürika. Vinüül tundus sobiva tähistusena kahe andeka looja kolme aastasest koostööst.’’

‘’Taustade valikul käsi vanema kraami suunas väga ei tõusnud – oleme mõlemad EiKiga artistidena palju arenenud ja kasvanud. Meil on tekkinud oma loomise rütm, vahepeal toimetame omi asju ja siis saavad jälle mõtted ja lood piisavalt küpseks, et neid üksteisele jagada. EiK valib vahepeal ka veidraid biite, mis on super, sest see hoiab asja värskena,’’ kommenteerib produtsent Luurel Varas.