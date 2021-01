Urmas Eero Liiv Eesti Laulust: kultuuriringkonnad on kritiseerinud, et miks on ETVs kõige tähtsamaks kommertsiaalne tingel-tangel

"Suurte formaatide tegemine on raske, sest nad on niisugused kallid, aga Eesti Laul on selline garanteeritud vaatajanumber ETVs. Ehkki kultuuriringkonnad on seda kõvasti ka kritiseerinud, et kõige tähtsamaks muusikasündmuseks ETV programmis on niisugune kommertsiaalne tingel-tangel ja Eurovision. Samal ajal selline mõtestatud muusika või kultuur on kuskil tagaplaanil," tõdeb Liiv.