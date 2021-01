Kuumad kuulujutud: "Seks ja linna" uusversioonis hakkab Kim Cattralli asemel mängima hoopis kõmuline teletäht?

Nüüd levivad Hollywoodis aga kuuldused, et Cattralli asemel tuuakse uusversiooni "And Just Like That" näitlema hoopis olümpiavõitja ja maailma üks kuulsamaid soovahetajaid Caitlyn Jenner.

Nooremale põlvkonnale tänu tõsielusarjale "Keeping Up With The Kardashians" tuntuks saanud Jenner on väidetavalt "Seks ja linna" tegijate number üks valik, kui nad peaksid seriaali tooma kuulsaid uusi nägusid. "Nad soovivad saada uusi nägusid, keda vaatajad juba teaks ja elaks neile kaasa. Caitlyn on olnud tuntud juba üle 50 aasta. Ta oleks ideaalne," ütles allikas ajakirjale OK.