Epp Kärsin: Eesti inimesed päevitavad ja ujuvad niigi alasti, miks siis ei võiks seda teha ka Tallinnas?

"Kulla sõbrad!" pöördub Epp Kärsin kõigi poole oma Facebookis, kuhu alla on kirjutanud ka Raimond Kaljulaid. "Just nüüd, kui väljas on lumi ja talv, on õige aeg valmistuda rannahooajaks," lausub ta, küsides seepeale: "Kas teadsid seda, et Tallinn on ainus pealinn Põhjamaades, kus ei ole ametlikku alastiranda?"